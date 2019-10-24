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Toprak küpleri ebru ile süsledi

Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek, değişik çalışmalara imza atıyor.

Sanatçı, son çalışmasında toprak küpleri ebruyla değerlendirdi.


Emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek, Erdek körfezi, Kocaçay ve su yalağında yaptığı başarılı ebru çalışmalarından sonra bu defa da toprak küplerde ebru denemesi yaptı. Ailesinden kalan un ve yağ koymak için kullandıkları iki adet toprak küpü faklı renk ve desenlerle süsledi. Bugüne yurt içinde çeşitli sergiler açan ve kendine özgü "şimşek" ebrusunu sanatseverler ile buluşturan Osman Şimşek, “Evde âtıl durumda olan annemin kullandığı toprak küpleri değerlendirmek istedim. İlk kez toprak üzerinde ebru denemesinde başarılı oldum. Bu ebru desenli küpleri sergilemeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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