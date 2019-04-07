İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Torunları için başladı, siparişlere yetişemiyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Ali Rıza Direk, torunlarının isteği üzerine başladığı kuş yuvası imalatında siparişlere yetişemiyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Ali Rıza Direk, torunlarının isteği üzerine başladığı kuş yuvası imalatında siparişlere yetişemiyor.


Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi'nde oturan 2 çocuk ve 5 torun sahibi Ali Rıza Direk'in torunlarının isteği üzerine yapımına başladığı ahşap kuş yuvaları büyük ilgi gördü. İstek üzerine kurduğu küçük atölyede kuş yuvası imal etmeye başlayan Direk, siparişlere yetişemiyor. Ali Rıza Direk, ağaç işlerine ilgi duyduğunu belirterek, “Torunlarımın isteği üzerine kuş yuvası yapımına başladım. Bunları görenlerden talepler gelmeye başladı. Palet tahtalarından yaptığım kuş yuvaları ilgi gördü. Çocuklar bunları boyayıp ağaçlara asarken, hayvan sevgileri de gelişiyor” dedi.


Kuş yuvası yaptıran iş adamı Yılmaz Özcan da, “Ali Rıza ağabey bu işi çok iyi yapıyor. Ben de yaptırdığım kuş yuvalarını Dutluca Mahallesi'nde yapacağım tesisin kenarlarındaki ağaçlara asacağım. Bahar geldi. Bu yuvalar kuş neslinin artmasına neden olacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.