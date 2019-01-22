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Trabzonspor, Kocaseyit'in kabrini ziyaret etti

Trabzonspor kafilesi Ziraat Kupasın’da yarın oynayacakları Balıkesir Baltok maçı öncesi Havran ilçesinde bulunan Seyit Onbaşı kabrini ziyaret etti.

Trabzonspor kafilesi Ziraat Kupasın'da yarın oynayacakları Balıkesir Baltok maçı öncesi Havran ilçesinde bulunan Seyit Onbaşı kabrini ziyaret etti.


Trabzonsporlu futbolcular Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı'nın kabrinde dua etti. Kahramanın torunu Muhammet Yıkar, Trabzonspor futbolcu ve teknik heyete dedesinin savaşta yaptığı kahramanlığı anlattı.


Kabri başında dua eden futbolcular daha sonra Anıt Müze'yi gezdi. Teknik Direktör Ünal Karaman duygu ve düşüncelerini anı defterine yazarken, Trabzonspor kafilesi fotoğraf çekimi sonrası Balıkesir'e hareket etti.

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