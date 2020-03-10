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Trafiğe havadan helikopterli denetim

Balıkesir’de Jandarma havadan helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Balıkesir'de Jandarma havadan helikopter destekli trafik denetimi yaptı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" faaliyeti icra etti.


Jandarma ekiplerinin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde 444 araç denetlenirken, 10 araca 2 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

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