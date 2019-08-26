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Trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı

Balıkesir’de trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı.

Balıkesir'de trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı. Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde bin 183 aracı kontrol ederken, 34 araç trafikten men edildi.


Polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan sürücülere alkol testi yapıldı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olan sürücülere 54 bin 492 lira trafik cezası kesildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe mmniyet müdürlük veya amirliklerinin sorumluluk sahalarında yapılan alkol denetiminde bin 183 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 104 sürücüye 54 bin 492 TL ceza yazıldı. Uygulamada 34 araç trafikten men edilirken, toplam 20 adet sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

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