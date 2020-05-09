Trafik polisleri çocukları sevindirdi

Balıkesir'de Trafik Haftası kutlamaları kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Onlarca polis şarkılar ve maskot eşliğinde sokakları renklendirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlu Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube ile Bölge Trafik Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri şehirde konvoy yaparak mahallelerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Üstü açık otobüsten Barış Manço'nun şarkılarını duyan çocuklar trafik maskotuyla oyunlar oynadı. Trafik polisleri ise çocuklara hediyeleri dağıttıktan sonra trafik kurallarını hatırlatarak, ailelerini kurallara uyması konusunda bilgilendirdiler.