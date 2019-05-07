Traktör ile binek araç kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Savaştepe karayolunun Kuyualan mevkiinde köy yolundan karayoluna çıkan 10 DT 906 plakalı römorklu traktör ile seyir halindeki 10 LH 515 plakalı araç trafik kazasına karıştı. Hızla gelen 10 LH 515 plakalı araçta bulunan 2 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hurda haline gelen araçtan yaralı olarak çıkartılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edilerek, Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Jandarma ekipleri kaza ile soruşturmaya başladığı öğrenildi.