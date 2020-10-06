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Traktör zeytin ağacına çarptı, kazada bir kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlikte manevra yapan traktör zeytin ağacına çarptı kazada bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte manevra yapan traktör zeytin ağacına çarptı kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yaylaönü Mahallesi'nin Germedere mevkiinde Mahsar E. idaresindeki 10 ADP 442 plakalı traktör manevra yaparken zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahsar E. yaralandı. Yaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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