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Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen-Balya Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen-Balya Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.


Gönen - Balya Yolu'nun 1. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada içerisinde 3 kişinin olduğu 10 HK 234 plakalı otomobil, önce 10 YP 168 plakalı traktöre arkadan vurdu, ardından da takla attı. Kazada Hyundai marka otomobilde bulunan Duygu E. ve Sinem M.(20) adlı kadın yolcular hayatını feci şekilde kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada traktör sürücüsü Osman A. ile traktörde bulunan Ahmet E. (49) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza sonrasında kaza mahalline ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulans ile Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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