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Traktörü ile şarampole yuvarlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit'in kırsal Doyran Mahallesinde sabah erken saatlerde tarlasına gitmek isteyen İbrahim Düzgün traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Düştüğü yerde yaralanan Düzgün Edremit itfaiyesinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbarim Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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