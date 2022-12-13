İhlas Haber Ajansı

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Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'in kırsal Sağırlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasına gitmek için traktörle ormanlık alandan geçen 60 yaşındaki Hüseyin K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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