Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Balıkesir rüzgarı

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın da Balıkesir stantları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzfaş ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. işbirliği ile her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın bu yıl 15'incisi düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, 15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda kurulan ve ‘Turizm Şehri' olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir'in zenginliklerinin tanıtıldığı stantları ziyaret etti. Yoğun ilgi gören stantlar hakkında yetkililerden bilgi alan Şıldak Balıkesir'in tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerlerinin ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarda bulunan Balıkesir, Ayvalık ve Edremit stantlarının yanı sıra Bursa, Çanakkale ve Nevşehir stantlarını da gezen Vali Şıldak bundan sonraki fuar katılımları konusunda daha farklı bir yol haritası belirleyeceklerini de ifade etti.