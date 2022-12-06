Travel Turkey İzmir'de yeniden Ayvalık rüzgarı esecek

Turizm alanında Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık, Türk fuarcılığının başkenti İzmir'de 8-10 Aralık tarihleri arasında 16.'sı düzenlenen Travel Turkey İzmir'de Salon A hol, A 108no'lu stantta yeniden yerini alıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünya turizminde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olan İzmir'de turizm fuarına tekrar katılmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Ergin, “Doğası, tarihi dokusu, kültürel varlıkları, gastronomisinin yanı sıra dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık'ı hak ettiği “marka” değerine ulaştırıyoruz.Ayvalık'ta her yıl Kuzey Ege'de milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Bu yıl yeniden katılacağımız fuara son derece iddialı olarak hazırlandık. Salon A hol, A 108no'lu stantta olmak istediğiniz yerde sizleri de Ayvalık'ı yaşamaya bekliyoruz” dedi.

Ayvalık Belediyesi ile S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin büyük bir özenle hazırlandığı fuarda Üretim Mutfağı'nın birbirinden lezzetli ürünleri de vatandaşlarla buluşacak.

Fuarda; Ayvalık'ı en iyi şekilde tanıtıp, kuracakları bağlantılarla ilçeye ekonomik canlılık ve kazançların getirilmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Ergin, “Esas büyük amacımız yaz aylarında kısa süren turizm sezonunu 12 aya yayabilmek. Özellikle mimari yapı, gurme, destinasyon, zeytin ve zeytinyağı konusundaki algıda seçiciliği de ortaya çıkarmak en önemli gayelerimizden birisi olacaktır” diye konuştu.