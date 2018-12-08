Travel Turkey'de Edremit ilgisi

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesi bu yıl İzmir'de 12.'si yapılan İzmir Fuar ve Kongresi, Travel Turkey 2018 fuarında yerini aldı.

Denizi, Kazdağları, termal suları, kaliteli havası, doğası ve ege mutfağı ile Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Edremit, turizm profesyonellerinin ve tatilcilerin buluşma noktası Travel Turkey İzmir fuarında Edremit Belediyesi be Edremit Ticaret Odası ile birlikte aynı stantta tanıtıldı. Fuarın B Salon C-306 numarasında yerini alan Edremit standında hazırlanan tanıtım filmleri, broşürler ve bölgenin zeytin ve zeytinyağı ile İzmir'de turizmciler ve tatilciler ile buluştu. Edremit standında Belediye Başkanı Kamil Saka'da konuklara ev sahipliği yaptı. Edremit'in geçmişten buyana tarihin, turizmin ve ticaretin merkezi olduğunu kaydeden Başkan Saka, “Turizm alanında yurt içi ve yurt dışında ki fuarlarda ilçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Edremit'in güzellikleri, turizm ve sosyal alanda ki faaliyetleri ile anılan kent olması yolunda hızla mesafe alıyoruz” dedi. Edremit standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere belediye başkanları, seyahat acentası yetkilileri ve turizmciler ziyaret etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'da fuarın son günü standı ziyaret etti.