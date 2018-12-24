Tren bacaklarını parçaladı, pes etmeyip hayata tutundu

Geçen ağustos ayında Balıkesir'de bacakları ve kuyruğu parçalanmış halde olan kangal cinsi köpek hayata tutundu. Uzun bir tedavi döneminin ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başlayan Venüs isimli köpek, protezlerinin takılmasının ardından kendisine bakacak bir sahip arıyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yetkilileri, ağustos ayında Balıkesir'de tedaviye aldıkları kangal cinsi köpeğin iki bacağı ile hayata tutunduğu bildirildi. SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin veteriner hekim Esma Yıldar tarafından operasyonlarının başarılı halde yapıldığını, ancak sağ arka bacağını ve kuyruğunu geçirdiği kazadan dolayı tamamen kaybettiğini söyledi. Yılmaz, ön sol kolunun ise protez yapılacak durumda ampüte edildiğini belirtti. Yılmaz, Venüs'e kısa süre sonra protez takılacağını, şu an hayatını Şile'deki çiftliklerinde geçirdiğini belirtti.