Triatlon Federasyon Başkanı Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, beraberinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş, Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Uygur ile Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, Triatlon Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Federasyon Başkanı Yalçınkaya, "Triatlon sporu ülkemizde 1991 yılında yapılmaya başlandı. 2001 yılında da 'Türkiye Triatlon Federasyonu' kuruldu. O günden bu zamana birçok faaliyet gerçekleştirdik. Valimize ev sahipliğinden ve bizleri en iyi şekilde ağırladığın dan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçınkaya, alt yapı çalışmalarına destek vererek, öğrencilerin yetiştirilmesine ve Türk sporuna kazandırılmasına yardımcı olan Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı ise, "Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya'yı ilimizde görmekten son derece mutlu oldum. Kendilerine ilimize yapacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yazıcı, “Spor ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerler”

Eğitimin ve sporun birbirini tamamladığını, bu ayrılmaz iki parçayı okullarda buluşturarak başarılı sporcular yetiştirmek istediklerini kaydeden Vali Yazıcı, "Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında, 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek' adı altında bir proje başlattık ve her öğrencinin bir amatör spor dalı ile ilgilenmesini sağlayıp, değişik branşlarda başarılı sporcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin spor yapmalarını teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak ve gençlerimizi geleceğe güvenle hazırlamak zorundayız. Spor yapan gençler, kötü alışkanlıklardan uzak olur. Kültür, sanat ve spor, toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir ve geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır. Çocuklarımıza istedikleri branşta spor yaptıracağız. Bu proje ile iki tane sonuç elde etmiş olacağız. Kendini buralarda ifade edemeyen gönlünden geçirdiği arzu ettiği halde buralara katılamayan çocuklarımıza bu imkanları açarak onlarında yapabileceğini göstereceğiz, onlarında mutlu olmasını sağlayacağız. Doğal olarak daha fazla yeteneği keşfetme imkanımız olacak. Daha fazla şampiyon çıkartacağız. Daha fazla başarı çıkartacağız. Her kurumun sosyal sorumlulukları var. Bunu bu çerçevede düşünüyoruz. Önceliğimiz dezavantajlı grup diye tarif ettiğimiz orta gelir ve alt gelir grubunun çocuklarıyla özellikle ilgileneceğiz, spor dünyasına kazandıracağız" diye konuştu.