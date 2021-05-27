TSK Kick Boks Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti

Türk Silahlı Kuvvetleri Kick Boks Takım Seçmesi Şampiyonası Balıkesir Şehit Turgut Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi sporcuları katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sporcuları yurt içi ve yurt dışında ülkemizi temsil etmek için 2 branşta yarıştı. Ringde yapılan Full Kontak stili ve tatamide yapılan Kick Light stilinde sporcular mücadele etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı şampiyonasından sonra seçilen Kara Kuvvetleri Takımı Gençlik Spor Tesisleri'nde bir ay kamp yaparak Kick Boks Antrenörü ve il temsilcisi Ender Yeşilyurt nezaretinde çalıştı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Kick Boks branşında sporcularımızın mücadeleleri bizleri mutlu etti. Katılan tüm sporcuları kutluyorum. Emeği geçen antrenör ve komutanlarımıza da teşekkür ediyorum. Garnizon Komutanlığımızla ortak güzel projeler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Garnizon Komutanımız Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan'a tüm faaliyetlerimize destekleri dolayısıyla teşekkür ederim" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetler Kick Boks Takım Seçmesi Şampiyonası'nda sporculara madalyaları Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Komutanlar tarafından takdim edildi.