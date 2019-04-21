TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan projeler rekor kırdı

Fuara katılan 29 proje göz kamaştırdı.

Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışında Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Bilim Fuarında 15 araştırma projesi, 10 tasarım projesi, 4 inceleme projesi olmak üzere toplamda 29 projenin sergilendi.

Müdür Yıldız, “Balıkesir TÜBİTAK yarışmalarında çok başarılı oldu”

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarında Lise kategorisinde Değerler Eğitimi alanında “Teşvik Ödülü”nü alan projenin de sergilendiği bilim fuarında stantları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “4006-TÜBİTAK Bilim Fuarlarına 2019 yılı için ilimizden 133 proje başvurusu oldu ve bunun 79'u kabul edildi. 4006 Projelerinde Türkiye ortalaması yüzde 34.5 olurken İlimizde kabul edilen proje oranı yüzde 60'tır. Türkiye ortalamasının çok çok üstünde yer almak bizler için gurur vesilesi. Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla geliştirilen bu yarışmalarla, öğrencilerimize girişimcilik, projecilik gibi yetenekler kazandırmayı; gençlerimizin, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz. Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin de hem akademik başarı anlamında hem de sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde en önde olması bizim için büyük bir mutluluk. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bilim Fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güleç, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.