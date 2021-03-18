TÜBİTAK Bölge finalinde Balıkesir 52 proje ile yarışacak

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 180 projenin 52 tanesi Balıkesir'e ait.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca “Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım” olmak üzere 12 ana alanda düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finaline 52 proje ile en yüksek katılım Balıkesir'den oldu.

180 projenin 52 tanesi Balıkesir'e ait

Türkiye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere on iki merkezde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilik ödülü alan projeler, final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

Özgünlük, yenilikçilik, yararlılık (örneğin ekonomik, sosyal), uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen projeler, bölge finallerinde sergilenecek. Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 180 projenin 52 tanesi Balıkesir'e ait.

Yıldız, “Hedefimiz dünya ile yarışmak”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Cumhuriyetimizin 100. Yılında ulaşmak istediğimiz 2023 hedeflerimiz doğrultusunda; genç beyinlerimizin takım halinde çalışmalarını, toplumsal ve kültürel değerlerimizi korumalarını, bilimsel etik kurallarını göz ardı etmemelerini, hayal gücü, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmelerini çok önemsiyor, bizleri bu başarıya ulaştıracak olan gençlerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 180 projenin 52 tanesinin Balıkesir'imize ait olması, bizler için tarif edilemez bir gurur. Balıkesir olarak hedefimiz, artık Türkiye ile değil dünya ile yarışmak. Zira bizim dünya ile yarışabilecek okullarımız, dünya ile yarışabilecek öğrencilerimiz var. 4 yıldır TÜBİTAK'ta üst üste elde etmiş olduğumuz başarılarımız da bunun bir kanıtı. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Balıkesir'imizi eğitimde marka bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bu güzel tabloda emeği olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimize Bursa Bölge Finalinde başarılar diliyorum" dedi.