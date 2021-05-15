TÜBİTAK Bölge Finaline Balıkesir damga vurdu

Bu yıl 15'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bursa'da gerçekleştirilecek Bölge Finalinde Balıkesir rüzgarı esecek. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının da Bursa Bölge Finaline Balıkesir'den 47 proje katılacak.

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bursa Bölge Finaline Balıkesir'den 47 proje katılacak.

Bölge Finaline davet edilen 120 projeyle öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları çalışmalarla katılacaklar. Bölge Finalinde Balıkesir'in yanı sıra 7 projeyle Bilecik, 30 projeyle Bursa, 6 projeyle Çanakkale, 18 projeyle Eskişehir, 5 projeyle Kütahya, 7 projeyle Yalova İlinden öğrenci ve öğretmenler katılacak. Proje katılım sayısında her yıl artış gösteren Balıkesir geçen sene de 39 projeyle katılmıştı. Bu yıl sayının 47'ye yükselmesiyle Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi ve Susurluk olmak üzere toplamda 9 ilçeden 47 projeyle Bursa Bölge Finalinde Balıkesir adından söz ettirecek.

Türkiye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere on iki merkezde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilik ödülü alarak final yarışmasına katılmaya hak kazanacak projeleri hazırlayan öğrenciler ve öğretmenlere başarılar dileyen Vali Hasan Şıldak; “7 İlin yer aldığı Bölgede İlimizin elde ettiği gurur verici başarıya imza atan sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi kutluyor, finalde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.