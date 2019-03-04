TUBİTAK Proje yarışmasına Cunda MTAL damgası

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda 6 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı. Ayvalık'ın önemli okullarından Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi de bu yarışmada 2.lik ödülü ile dönmeyi başardı.

Balıkesir'i sosyoloji, değerler eğitimi, kimya, teknolojik tasarım, yazılım, matematik, coğrafya ile Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında Karesi, Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinin temsil ettiği yarışmada; coğrafya dalında Cunda Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de ikincilik derecesi etti.

Danışman Öğretmenleri Özgür Şahin'in öncülüğünde, Cunda MTAL öğrencileri; Erdoğan Ozan ve Erdem Erikci'nin, “Ayvalık Körfezi'nde siltasyon ve oluşturduğu ekolojik sorunlara kanal tedavisi” başlığını taşıyan projenin elde ettiği bu başarı ilçedeki eğitim camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Proje kapsamında; Ayvalık'ın Çamlık koyu ve Tımarhane adası ile Murat Reis'i de kapsayan Kaplan ağzı Yarımadası içinde kalan iç denizde, yeterli sirkülasyonun olmayışı sonucunda deniz dibinde kil, mil gibi ince boyutlu materyallerin dolması olarak nitelendirilen siltasyonun bölgede açılacak bir kanal ile ortadan kaldırılabileceğinin öngörüldüğü öğrenildi.

Cunda MTAL öğrencilerinin elde ettikleri bu derecenin kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu kaydeden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, başta okul idaresi ile öğretmenlerinin yanı sıra projenin danışman öğretmeni Özgür Şahin ile projeyi hazırlayan öğrenciler; Erdoğan Ozan ve Erdem Erikci'yi kutladı.

Ayvalık'ın eğitim ve öğretim alanındaki çıtasının Balıkesir genelinde sürekli yükselen bir ivme kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Güner Bahadır, Cunda MTAL gibi ilçedeki birçok okulun hazırladıkları projelerle ilçenin sesini duyurmasının da bir tesadüf olmadığını savundu.