TÜBİTAK'a Balıkesir'den 27 proje

TÜBİTAK Balıkesir proje yarışmasında finallere gitmeye hak kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenler Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'la bir araya geldi. Yıldız, "50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 27 tanesinin Balıkesir'e ait olması bizler için büyük bir gurur. Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Balıkesir olarak hedefimiz artık Türkiye ile değil dünyayla yarışmak” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl ise, "TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, değerlendirme aşamasını geçerek sergileme aşamasına gelmenizden dolayı siz değerli öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi, İl Milli Eğitim AR-GE ekibini ve İl Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiniz. Bu başarı, Balıkesir'de artık eğitime ve bilime ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesidir. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.