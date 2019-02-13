TÜBİTAK'ta Balıkesir rüzgarı

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmak olan “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında" öğrenciler biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yazılım ve teknolojik tasarım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile yarıştı.

Özgünlük, yenilikçilik, yararlılık (örneğin ekonomik, sosyal), uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen projeler, 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde bölge finallerinde sergilenecek. 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 27 tanesi Balıkesir Milli Eğitim müdürlüğünden çıktı.

Müdür Yıldız, "Hedefimiz dünya ile yarışmak"

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı açıklamada, "50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 27 tanesinin Balıkesir'e ait olması bizler için büyük bir gurur. Bize bu gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize ve AR-GE Birimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bakanımız Ziya Selçuk'un Balıkesir'i ziyaretlerinde ifade etmiş oldukları üzere Balıkesir'in hedefi artık Türkiye ile değil dünya ile yarışmak. Zira bizim dünya ile yarışabilecek okullarımız, dünya ile yarışabilecek öğrencilerimiz var. TÜBİTAK'ta ki başarılarımız da bunun bir kanıtı: 2014-2015 eğitim-öğretim yılında TÜBİTAK'ta kabul edilen proje sayımız 4 iken; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 13, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 21, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 17 iken bu yıl, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 27'ye çıkmıştır. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Balıkesir'i eğitimde marka bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, eğitimi bu şehrin birinci ve en öncelikli meselesi haline getiren Valimiz Ersin Yazıcı'ya da bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.