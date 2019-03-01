TÜBİTAK'ta Balıkesir rüzgarı

Bursa'da gerçekleştirilen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü 12 birincilikten 6'sını alarak büyük başarıya imza attı.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması, Bursa'da gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. 8-12 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan 12 projeden 6'sı Balıkesir'e ait.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan:"Bilim ve teknoloji çağında, nitelikli gençlere çok ihtiyacımız var. Sorumluluk bilinciyle düşünen, sorgulayan ve üreten insanlar olmalıyız. Bu yarışmaya katılarak TÜBİTAK ailesine güç veren siz değerli gençlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz"dedi.

Balıkesir son yılların en büyük başarısını elde etti

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Aşık ve Özcan Özen, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mansur Bacanak'la birlikte katıldığı ödül töreni sonunda öğrencileri tebrik ederek katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere ödül takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “27 proje ile yer aldığımız Bursa Bölge Finalinden 6 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük ile dönüyoruz. Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan 12 projeden 6'sı Balıkesir'imize ait.Bu, Balıkesir'in son yıllarda elde edilen en büyük bir başarılardan biri. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin orada da Balıkesir'imizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor; bugün bizlere bu gururu yaşatmış olduğunuz gurur için siz kıymetli öğrencilerimize vebu güzel tabloda büyük emekleri olan danışman öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, akademisyenler, idareciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bölge Birincisi olan okullar: Balıkesir Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 2 dalda ödül aldı, Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Ve Sanat Merkezi 4 dalda ödül aldı, Balıkesir Edremit Fernur Sözen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2 dalda ödül aldı, Balıkesir Cunda Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkesir Özel Balıkesir Açı Anadolu Lisesi ödül almaya hak kazandılar.