TÜBİTAK'ta Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 40 tanesi Balıkesir'e ait.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenenve temel amacı ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak olan “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile yarıştılar.

Türkiye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 merkezde düzenlenen bölge yarışmalarında birincilik ödülü alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

Özgünlük, yenilikçilik, yararlılık (örneğin ekonomik, sosyal), uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen projeler, bölge finallerinde sergilenecek.25-28 Mart 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsünde düzenlenecek Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 40 tanesi Balıkesir'e ait.

Yıldız, "TÜBİTAK'a Balıkesir damgasını vurdu"

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "13.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 40 tanesinin Balıkesir'imize ait olması bizler için tarif edilemez bir gurur. Bundan birkaç hafta kadar önce 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında da bu gururu yaşamıştık. Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 27 tanesi Balıkesir'e aitti ve 27 proje ile yer aldığımız Bursa Bölge Finalinden 6 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ile döndük. 6 projemiz birinci olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazanmıştı.Şimdi aynı başarıyı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında da göstermiş olmak bizi daha da gururlandırdı. Hedefimiz artık Türkiye ile değil dünya ile yarışmak. Zira bizim dünya ile yarışabilecek okullarımız, dünya ile yarışabilecek öğrencilerimiz var. TÜBİTAK'taki başarılarımız da bunun bir kanıtı. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Balıkesir'imizi eğitimde adından söz edilir bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyor; bize bu gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize ve AR-GE Birimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.