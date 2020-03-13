TÜBİTAK'ta Karesi rüzgarı

Bursa'da düzenlenen TÜBİTAK Bölge finallerinde Karesi Milli Eğitime bağlı okulların projeleri büyük başarı gösterdi.

Bursa'da gerçekleşen 51. Liselerarası Araştırma Projeleri yarışmasında Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların projeleri 3 ana branşta birincilik, 3 dalda ikincilik ve beş branşta da üçüncülük kazanarak toplam 11 dereceyle büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Bölge finallerinde Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 alanda düzenlendi. Toplam 4 branşta finale hak kazanan okullardan Karesi ilçesinde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi 3 branşta birincilik kazandı. Bunun yanı sıra 2 ikincilik ve 3 üçüncülük hakkı kazandı. Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi Sosyoloji alanında 1 üçüncülük, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Psikoloji alanında 1 üçüncülük, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Eylül Lisesi yazılım alanında 1 ikincilik kazandı.