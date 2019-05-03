TÜFE Balıkesir'de 19.66 artış gösterdi

66 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'de yüzde 19,5 artış gösterirken Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yüzde 19.66 oranında artış göstererek 21.sırada yer aldı. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 6.77, giyim ve ayakkabı yüzde 5,36, ev eşyası yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1.94 artış gerçekleşirken Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde ise aylık en fazla artış yüzde 6.74 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde bir önceki aya göre havuç yüzde 25.98, limon yüzde 24.48, kuru soğan 20.22, benzin 6,26 ve mücevher yüzde 4.68 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre patlıcan yüzde 45.12, taze fasulye 35.85, yeşil soğan 17.25 ve maydanoz ise yüzde 9.33 düşüş gösteren yiyecekler oldu.