TÜFE Balıkesir'de yüzde 1.13 arttı

13 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, TÜFE 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'de yüzde 19,71 artış gösterirken, Balıkesir ve Çanakkale istatistik bölgesinde yüzde 19.75 artış göstererek 21. sırada yer aldı. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sağlık yüzde 4.37 ile en yüksek artış oranına ulaşırken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2.77, eğitim yüzde 0.11, ulaştırma yüzde 1.43 arttı.