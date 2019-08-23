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Tuğgeneral Yaralı'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.


Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı olarak görev yaparken 21.08.2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kara Harp Okulu Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek vedalaştı. Vali Yazıcı da Tuğgeneral Yaralı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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