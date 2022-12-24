Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Önük: “800 bin taşeron işçisi kadro istiyor”

Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük'ün de katıldığı basın açıklamasında kamu kurumlarında çalışan 800 bin taşeron işçisine kadro verilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde taşeron işçi bulunduğunu belirten Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük, “İhale şartnamesinden dolayı kadro dışında kalan kiralık araç sürücüleri kadro alamadı. Bilgi-işlem çalışanları kadrosunu alamadı, kadrosunu bekliyor. Bu arkadaşlarımız ne yapıyor? Doktorlarımızın bilgilerini yönlendiriyor, hatta yeri geldiğinde o programları doktorların kullanmaları için eğitim veriyorlar. Ama bu arkadaşlarımıza kadro verilmedi. Eğer bu kadro vermeyecekseniz kime kadro vereceksiniz? Yine yemekhane çalışanları aynı şekilde kadroluların yemeğini hazırlayıp veren çalışanlar kadroya geçemedi. Bunun yanında KİT'ler, belediyeler, sosyal tesis çalışanları, 4 Aralık mağdurları kadroya alınmadı” diye konuştu.

800 bin taşeron işçisinin kadro beklediğini dile getiren Önük, “Şu anda taşeronda çalışıp kadro alamayan 800 bin taşeron işçisi var. Devletimize 1 kuruş yük olmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük'ün konuşmasının ardından Tüm Kamu-Der Genel Sekreteri v Balıkesir İl Temsilcisi Aynur Kurt beklentilerini açıkladı.