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Tümad'dan Yeşil Vatana 25 bin fidan

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Tümad Madencilik arasında imzalanan protokol ile Balıkesir’in yeşil dokusuna 25 bin fidan ekilecek.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Tümad Madencilik arasında imzalanan protokol ile Balıkesir'in yeşil dokusuna 25 bin fidan ekilecek.


Balıkesir'in İlçelerinde yapılacak ağaçlandırma sahalarına Tümad Madencilik 25 bin adet fidan ile destek sağladı. Bölge Müdürü Birol Dündar'a Bölge Müdür Yardımcısı Aşkın Ozan Aydın'ın eşlik ettiği programa Tümad Madencilik den Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aslan, İşletme Müdürü Barbaros Hiçyılmaz ve Kamu İlişkileri Şefi İrem Erdem katıldı.

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