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Tümgeneral Balıbek, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Vali Yazıcı’yı ziyaret ettiJandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti


Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Balıkesir'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, "Birliklerimizi ziyarete, denetlemeye geldik. Jandarmamızın, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik zatıalinizin liderliğinde, emir ve komutasında personelimizin varsa ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşımıza daha iyi hizmet nasıl yapabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Halkımızın huzuru için elimizden gelen bütün imkanları, kullanıyoruz, kullanacağız" dedi.


Tümgeneral Balıbek'i Balıkesir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, komutanın nezdinde tüm Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar dilediklerini de ifade etti.

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