İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüpün patladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Balıkesir'de Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu oluşan patlamada zarar gören iş yerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Patlama anı ise başka bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.