Turistik beldede oluşan hortum sahili birbirine kattı, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum sahil şeridini birbirine kattı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Yaşanan hortumda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turistik Altınoluk Mahalesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü. 2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu. Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise kameralara böyle yansıdı.