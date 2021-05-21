Turizm bölgesi Ayvalık fırtınaya teslim

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Marina'da bağlı bulunan teknelerden bazıları batarken, ağaçlar da devrildi.

Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Yat limanında bağlı bulunan gezi ve balıkçı tekneleri de parçalanarak battı.

Öte yandan, bazı binaların çatıları uçarken, birçok ağaç da devrildi. Yetkililerin afet bölgesindeki çalışmaları sürüyor.