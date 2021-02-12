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Turizm merkezi Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış, dolu ve hortum olayıyla birlikte etkili oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış, dolu ve hortum olayıyla birlikte etkili oldu.


Şiddetli yağış nedeniyle ilçenin Eski Garaj ve Atatürk Caddesi'nin Kırlangıç mevkiinde göller oluştu. Yağış nedeniyle yollarda biriken suların oluşturduğu göller nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Şiddetli yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı nedeniyle Cennet Tepesi istikametinden ilçe merkezine gitmek isteyen bir otomobil kayarak yoldan çıktı ve yol kenarındaki direğe çarparak hendekten aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.


Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde ise şiddetli yağış sırasında oluşan hortum nedeniyle bazı evleri uçtu. İlk belirlemelere göre ölen ve yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırabilmek için seferber oldu.


"Tespit etmekte zorlanıyoruz epey binanın çatısı uçtu"


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, en büyük zarar alan bölgenin Sarımsaklı olarak ortaya çıktığını söyledi. Ergin, "Şuan sayısını tespit etmekte zorlanıyoruz ama epey binanın çatısı uçmuş durumda, şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Belediyenin işletmesi olan Paşalimanı'nda ciddi hasar var, tüm ekiplerimiz sahada gerekli müdahaleyi çalışmayı yapıyorlar" diye konuştu.

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