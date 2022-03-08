Turizmci Mehmet Öngen köyünde yaşadığı çocukluk anılarını romanlaştırdı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Yeşilyurt Köyünde yaşadığı çocukluk anılarını romana dönüştüren Turizimci Mehmet Öngen'in Büyük Çetmi isimli kitabı ilgi görüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde bir dizi otellerin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda hukukçu Mehmet Öngen çocukluk anılarını harmanladığı romanında özellikle yaşadığı coğrafyayı ve zeytin ile kardeşliğini anlatıyor. Kitap ayrıca yakın tarihimizden de bölgesel izler taşıyor.

296 sayfalık kitabından Öngen zeytin ile kardeşliğine ise şöyle değiniyor “Bak oğlum. Diyerek başladı anlatmaya o günde. Bir an sustu. Sonra yüzünde naif bir tebessümle Mehmet'in gözlerine bakarak: ‘Sen doğduğun yıl bu zeytinleri dikten oğlum. Seni de, zeytin dikmelerini de birlikte yetiştiriyorum. Siz beraber büyüyorsunuz. Onun için siz kardeşsiniz”.

Sanata ve kültüre verdiği önemle tanınan Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı da Turizmci Yazar Mehmet Öngen'in ziyaret ederek kitabından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Özel Kalem Müdürü Canlı “Bölgemizin farklı renklerini bu güzel kitabında bizlere yansıtan değerli büyüğümüz Mehmet Öngen'i bir kez daha tebrik ediyorum. Bu eserler ile bölgemizin kültürel renkliliği daha da zenginleşiyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarında kendisine başarılar diliyor, yeni kitaplarını büyük bir heyecan ile bekliyoruz” dedi.