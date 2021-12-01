Turizmde Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık, Travel Turkey'de

Turizm alanında Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık, 8 yıl aradan sonra Türk fuarcılığının başkenti İzmir'de 2-4 Aralık tarihleri arasında 15.'si düzenlenen Travel Turkey İzmir'de yerini alıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünya turizminde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olan İzmir'de turizm fuarına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Ergin, “Doğası, tarihi dokusu, kültürel varlıkları, gastronomisinin yanı sıra dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık'ı hak ettiği “marka” değerine ulaştırıyoruz. Ayvalık'ta her yıl Kuzey Ege'de milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Sekiz yıllık aradan sonra bu yıl yeniden katılacağımız fuara son derece iddialı olarak hazırlandık. Salon A hol, A 104 no'lu stantta olmak istediğiniz yerde sizleri de Ayvalık'ı yaşamaya bekliyoruz” dedi.

Fuarda; Ayvalık'ı en iyi şekilde tanıtıp, kuracakları bağlantılarla ilçeye ekonomik canlılık ve kazançların getirilmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Ergin, “Esas büyük amacımız yaz aylarında kısa süren turizm sezonunu 12 aya yayabilmek. Özellikle mimari yapı, gurme, destinasyon, zeytin ve zeytinyağı konusundaki algıda seçiciliği de ortaya çıkarmak en önemli gayelerimizden birisi olacaktır. Ayrıca üç gün boyunca standımızda; doğal zeytinyağlı sabun üretimi, cansız manken zeytinci kadın, zeytin çekirdekleri konseri, dalış sporları eğitmenlerinin tanıtımı, destinasyona uygun meze ve yiyecek tanıtımları, Ayvalık'tan fotoğraf köşesi, Ara Güler'in, ‘Ayvalık Fotoğrafları' sergisi ve zeytinyağı tadım sunumları gerçekleştirilecek” diye konuştu.