Türk Eğitim Vakfı İngiltere'de

Türk Eğitim Vakfı'nın yurtdışındaki ilk bağımsız girişimi olan TEV UK düzenlenen törenle açıldı. İngiltere'de gönüllü çalışanları, iş insanları ve kurumların desteğiyle kurulan TEV UK, yüksek lisans eğitimlerini İngiltere'de sürdüren başarılı ancak finansal imkansızlıklar sebebiyle eğitime devam edemeyen başarılı gençlere burs desteği sağlamayı amaçlıyor.

TEV UK'un açılış töreninde konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, yüksek eğitim öğrencilerine destek olmayı amaçladıklarını belirterek Türk öğrencileri yurt dışında da yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı: “Gençlerimize yurt dışında da destek oluyoruz”

Açılış toplantısında konuşan TEV - Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı “Türkiye'nin pek çok yerinde şube ve temsilcilikleri ile başarılı ve maddi imkanı kısıtlı gençlere burs desteği sağlayan TEV - Türk Eğitim Vakfı, artık İngiltere'de de faaliyet gösterecek. TEV UK, Londra'da yüksek eğitimi sürdüren gençlere destek olurken, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının ve eğitime destek olmak isteyen birey ve kurumların da bağışlarıyla öğrencileri yalnız bırakmayacak.”

“Tüm tecrübemizi İngiltere'ye aktarmaya hazırız”

Burada yaşayan Türk iş insanlarının birleştirici gücü, eğitime ve toplumsal meselelere duyarlılığı bizi bu ülkede böyle bir girişim için cesaretlendirdi. TEV'in sürdürülebilir gayret ve başarısının burada da oluşturulması adına, tüm tecrübelerimizi buraya aktarmaya hazırız. Bugün burada kurulan bağların TEV UK isminin daha da yayılmasına ve güçlenmesine yardım edeceğine inanıyorum. İngiltere'de yaşayan hayırsever Türk vatandaşlarının da desteğiyle artık daha fazla sayıda başarılı bursiyerimiz Londra'da eğitimlerini daha rahat sürdürebilecek.''

Törene Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV UK Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, Oxford ve Imperial College yetkilileri, alanında yetkin akademisyenlerin yanı sıra İngiltere'nin önde gelen sektörlerinden Türk iş insanları, Londra'da yaşayan TEV mezunları ve davetliler katıldı.