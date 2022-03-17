İhlas Haber Ajansı

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Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.


Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmen Yunan unsurlarınca fark edildi. Yunan unsurlarının önlerini kesip, botlarını patlatarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmen, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bir bot tarafından kurtarıldı.


Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

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