Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla devam etti.

Törene, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği ve daire müdürleri katıldı. Törenin sonunda vatandaşlara pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu. Polis teşkilatı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Komiser Osman Demirci yaptı. Demirci, konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tertip edilen törene hoş geldiniz. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu 1845 yılından beri kendine tevdi edilen vazifeyi, mukaddes bir emanet bilerek milletimiz huzur ve esenliğini devletimizin varlığı ve birliği için güvenlik hizmeti veren onurlu mazisini bu uğurda nasip olan Şehitlik ve gazilik rütbeleri ile taçlandıran kudretleri ne milletten ve maneviyatından alan köklü bir kurumdur. Zira emniyet teşkilatı suç ve suçlu ya karşı sergilediği gayretli ve özverili mücadele ile her zaman göz doldurmuş bağrından çıktığı milletinin medarı iftarı olmuştur. Teşkilatlarımız anayasal düzenin ve kanunların kendisine yüklediği vazifesinin şuuru ile hareket etmeyi, şiar edinmiş büyük bir aile olduk kurumsal karakteri ve seçkin kadrosuyla vicdanı olmayanların karşısında dikilmekten asla ve asla imtina etmiştir ve etmeyecektir. Bandırma ilçemiz günün 24 saatinde verilen bu etkin mücadelenin sonucu olarak asayişin ve güvenliğin sağlandığı huzur ve esenliğin tesis edilmesi ile ön plana çıkan ilçelerden biri olmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm suç değerlerine ve bu suçların faillerine karşı yürüttüğümüz mücadele artan vazife aşkı görev sadakati sarsılmaz bir inanç kararlılıkla devam ettirmektedir” dedi.