Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yılı Edremit'te de kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hamdi Bey Meydanında Çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehit Hamdi Bey Meydanında düzenlenen program günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından son buldu.

Şehit Hamdi Bey Meydanında düzenlenen programa; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü kutlama programı kapsamında; Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bir kokteyl düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunmasında büyük görev üstelenen, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, gösterdiği olağanüstü gayretle yaptığı hizmetler sonucunda büyük başarılara imza atan gurur kaynağımız; Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Edremit ilçemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görevlerini yerine getiren Emniyet teşkilatımız; hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini ifa etmektedirler. İlçemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden büyük bir çaba sarf eden emniyet mensuplarımız, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Mesai mefhumu gözetilmeden yapılan bu özverili çalışmalar sayesinde; ilçemizde güvenliğin sağlanması konusunda büyük başarılar elde edilmiştir. Türk Polis Teskilatımızın kurulus yıl donumu vesilesiyle, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, halen görevi başında bulunan teşkilatımızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr çalışanlarına, aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."dedi.