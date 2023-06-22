Türk tarihinin en eski ve köklü sanatları Ayvalık'ta sergileniyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türk tarihinin en önemli sanatlarından açılan minyatür ve tezhip sergisi Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç AVM'de açıldı.

Açılışta; Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya ile Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul'un yanı sıra sanatçı Kıncay'ın minyatür ve tezhip alanında gönüllü eğitimler verdiği öğrencileri ve sanatseverler hazır bulundu.

Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla açılan ve 27 Haziran'a kadar sanatseverleri ağırlayacağı öğrenilen sergi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi Olcay Kıncay, 30 yılı aşkın bir süreden bu yana tezhip ve minyatür üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Emekli olduktan sonra Ayvalık'ın Palabahçe mevkiindeki 13 Nisan Caddesi üzerinde bir atölye açtığını ve mahalledeki ev hanımlarıyla çocuklara atölyesinde gönüllü olarak tezhip ve minyatür dersleri vermeye başladığını aktaran Kıncay, “Şu an burada içerisinde minyatür ve tezhip dallarına ait 36 eserimizi sergiliyoruz. Eserlerimiz güncel olduğu kadar tarihi olaylara ait objelerden oluşan konuları da içeriyor.” dedi.

Minyatürün; günlük yaşamı, savaşlarda fethedilen kentleri ve hatta bazı kitaplarda geçen olayları resim olarak ifade etme sanatı olduğunu kaydeden Olcay Kıncay, “Bu sanat, Orta Asya ve Uygur Türkleri'nde; prens, prensesler ve rahiplerle resmedilmesiyle başlamıştır. Sonra Türklerin akınlarıyla birlikte İran sanatıyla karışmıştır. Batı'dan etkilenmiştir. Daha sonra ise Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlılar zamanında da saray süsleme sanatı, saraydaki yazılan kitapları anlatan tarzda resimlemeler olmuştur. 19. yüzyıl başlarında, matbaanın el yazılı kitaplara göre gelişmesiyle bu sanata yönelik ilgi biraz azalmış olsa da, daha sonra bu sanat yüzyılımızın ikinci yarısından itibaren tekrar güncelliğini korumaya başlamıştır. Prof. Dr. Süheyl Ünver sayesinde de çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Bizim en köklü değerlerimizden biri olan bu sanatın ölmemesi gerekiyor. Bu yüzden de bu sanatı yaşamamız gerekiyor. Eskiden yaşattığımız güncel konuları da minyatür ve tezhip ile geleceğe nakledebileceğimize inanıyorum. Bu sanatı yaparken, saatlerce aynı konuda çok hassas ve ince bir çalışma yapıldığı için bu durum ruhsal bir terapi de sağlıyor. Ben bu yüzden de öğrencilerime bu sanatı yaparken, çok sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sabırsızlıkla yapılan hiçbir şey sonuca ulaşmıyor.” diye konuştu.

Resim sanatının diğer dallarında güncel konularla, tarihi konuları işleyebildiğini hatırlatan Olcay Kıncay, “Ama bizim yaptığımız minyatür ve tezhip alanında perspektif yok. Gölge ve ışık oyunları yok. İstediğiniz şekilde resmedebiliyorsunuz. Mesela minyatürde çok önemsediğiniz bir objeyi daha büyük bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Hayallerinizi çok daha fazla eserinize dökebiliyorsunuz” dedi.

Sergiyi gezenler eserlere hayran kaldı

Sergiyi ziyaret esen sanatseverlerden Yasemin Şenay ise, “Bugün Ayvalık'ta mutlaka tüm halkın görmesi gereken bir sergideyiz. Burada, Orta Asya'dan bugüne kadar gelen bir Türk sanatı olan tezhip ve minyatürün en güzel eserleri sergileniyor. Değerli Profesör Olcay Koncay'ın kişisel resim sergisi bu. Gerçekten o kadar detaylı ve incelikle çalışılmış eserler var ki, hepimiz bu eserleri büyük bir hayranlıkla inceledik. Ben de minyatür ve tezhip çalışıyorum. Umarım bir gün Olcay hanımın ulaştığı safhalara gelebilir ve bizlerde böylesi güzel minyatür ve tezhip eserlerini yapabiliriz” diye konuştu.