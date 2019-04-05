İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türkeş unutulmadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde MHP teşkilatı, Alpaslan Türkeş’in 22.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde MHP teşkilatı, Alpaslan Türkeş'in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıttı. Cuma namazı sonrası Haydar Çavuş Camii yanında yapılan lokma hayrına Bandırmalılar ilgi gösterdiler.


"Başbuğ Alpaslan Türkeş'i kıyamete kadar unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, “Rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i ölümünün 22. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Teşkilat olarak onu anmak, unutmamak ve unutturmamak adına bugün lokma hayranı tertip ettik. Akabinde akşam nazmı sonrasında Haydar Çavuş Camii'nde mevlid-i şerif okunacak. Allah nasip ettiği sürece ülkücü camia Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini sağlanması noktasında Türk İslam dünyasının mağdur ve mazlumlarını sahip çıkması noktasında da her daim çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Kıyamet kopana kadar bu mücadele devam edecektir“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.