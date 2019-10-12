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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 68 - Bandırma Kırmızı: 67

Türkiye Basketbol Ligi’nin 1.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı'yı 68-67 mağlup etti.


Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadele Bandırma Kırmızı ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi mücadele veren konuk ekip devreye 37-35 üstün girdi.


Üçüncü çeyreği de rakibi karşısında iyi geçiren Bandırma Kırmızı son çeyreğe 58-52 üstün girdi. Son çeyrekte iyi savunma yapan ve hücumda hata yapmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor parkeden 68-67 galip ayrıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 22 sayı 6 ribaund 5 asist, Gökhan Aydın 21 sayı, Marvin Jefferson 7 sayı 19 ribaund ile oynadı.


Bandırma Kırmızı'da ise Eray Akyüz 26 sayı 6 ribaund 4 asist, Ercan Osmani 9 sayı 13 ribaund ile oynadı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Murat Ciner, Mehmet Onur Sönmez, Muzaffer Vardarlı


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 22, Gökhan Aydın 21, Marvin Jefferson 7, Emre Tanışan 7, Mert Konuk 7, Mertcan Solkol 7, Volkan Aydın 2, İlker Türel 1


Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz 26, Ercan Osmani 9, Arda Çete 8, Furkan Haltalı 8, Boran Güler 7, Berkin Cilev 3, Hakan Sayılı 3, Önder Atun 3


1. Çeyrek: 16-17 (Bandırma Kırmızı lehine)


Devre: 35-37 (Bandırma Kırmızı lehine)


3. Çeyrek: 52-58 (Bandırma Kırmızı lehine)

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