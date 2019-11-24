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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71

Türkiye Basketbol 1.

Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Konyaspor'u 72-71 mağlup etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 31 sayı 4 ribaund 10 asist ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson da 14 sayı 9 ribaund ile galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Tufan Önen 18, Ceyhun Altay 15, Mitchelle Douglas Wilbekin 14 sayıyla mücadele etti.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Sami Özel, Ozan Gönen, Burak Yılmaz


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mackx 31, Marvin Jefferson 14, Gökhan Aydın 10, Berkay Genç 4, Mert Konuk 6, Harun Can Doğan 3, Mahmut Can Çetin 2, İsmail Çevik 2


Konyaspor: Tufan Önen 18, Ceyhun Altay 15, Mitchelle Douglas Wilbekin 14, William Shaquille Goodwin 13, Berkay Sinirlioğlu 5, Emre Okan 2, Mehmet Özdoğan 2, Bora Hun Paçun 2


1. Periyot: 19-10 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. Periyot: 56-60 (Konyaspor lehine)

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