İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72

Türkiye Basketbol Ligi’nin 5.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Anadolu Basket'i 95-72 mağlup etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Mahmut Can Çetin 24 sayı, Myles Mack 23 sayı, Mert Konuk 11 sayı ile galibiyetle önemli rol oynadı. Konuk ekip Anadolu Basket'te ise Larry Carnail Austin Jr 17 sayı, Barış Gökalp 14 sayı ve Rıfat Murat Kaya'nın 12 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Batuhan Kümükoğlu


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mahmut Can Çetinx 24, Myles Mackx 23, Mert Konuk 11 Marvin Jefferson 9, Berkay Genç 9, İsmail Çevik 8, Gökhan Aydın 7, Harun Can Doğan 2, Emre Tanışan 2


Anadolu Basket: Larry Carnail Austin Jr 17, Barış Gökalp 14, Rifat Murat Kaya 12, Ali Berent Kavaklioğlu 11, Franck Christophe Yangue Tankeu 8, Mehmet Kürşat Sözen 6, İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları 4


1. periyot: 23-23


Devre: 35-37 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. periyot: 65-62 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.