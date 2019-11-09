Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Anadolu Basket'i 95-72 mağlup etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Mahmut Can Çetin 24 sayı, Myles Mack 23 sayı, Mert Konuk 11 sayı ile galibiyetle önemli rol oynadı. Konuk ekip Anadolu Basket'te ise Larry Carnail Austin Jr 17 sayı, Barış Gökalp 14 sayı ve Rıfat Murat Kaya'nın 12 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Batuhan Kümükoğlu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mahmut Can Çetinx 24, Myles Mackx 23, Mert Konuk 11 Marvin Jefferson 9, Berkay Genç 9, İsmail Çevik 8, Gökhan Aydın 7, Harun Can Doğan 2, Emre Tanışan 2

Anadolu Basket: Larry Carnail Austin Jr 17, Barış Gökalp 14, Rifat Murat Kaya 12, Ali Berent Kavaklioğlu 11, Franck Christophe Yangue Tankeu 8, Mehmet Kürşat Sözen 6, İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları 4

1. periyot: 23-23

Devre: 35-37 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. periyot: 65-62 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)