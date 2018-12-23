Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 126 - Edirnespor: 83

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. hafta müsabakasında Karesispor evinde Edirnespor ile karşılaştı. Müsabakayı Karesispor 126-83 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Karesispor devreye de 42-41 önde girdi. Üçüncü çeyrek de ev sahibi takımın 74-61'lik üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 100-77 galip ayrıldı. Karesispor'da Thomas Gipson 25 sayı 11 ribaund, Düzce Belediyesi'nde ise Steve Taylor 22 sayı 22 ribaund ile oynadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Erhan Güsel, Tolga Ediz, Alican Alıcı

Karesispor: Carlos Medlock 8, Reha Öz 13, Hazer Avcı 15, İbrahim Yıldırım 20, Thomas Gipson 13, Ümit Sonkol 15, Volkan Aydın 6, Seray Yıldırım 6, Tuğberk Gedikli 14, Doğukan Sönmez 11, Mehmet Yılmaz 2, Murat Can Esen 3

Edirnespor: Oğuzhan Sungur 27, Erol Yiğit Yaşa 4, Bulut Altın 11, Ömer Kaan 12, Atakan Denk 5, Göktürk Ural, Doğancan Tokmak 6, Murat Ünsal 3, İsmail Esmeray 12, Efe Erk 3

1. periyot: 42-23 (Karesispor lehine)

Devre: 65-44 (Karesispor lehine)

3. periyot : 94-59 (Karesispor lehine)