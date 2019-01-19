Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Ankara DSİ Mamakspor: 95

Türkiye Basketbol Ligi’nin 15.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Karesispor evinde Ankara DSİ ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçta galip gelen taraf 95-92'lik skorla konuk ekip Ankara DSİ oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı
Karesispor: Carlos Medlockx 28, Reha Öz 5, Hazer Avcıx 25, İbrahim Yıldırım 12, Ümit Sonkol 8, Volkan Aydın 4, Tuğberk Gedikli 4, Soner Şentürk 6
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan 22, Gökhan Tunca 18, Oğuzhan Yarol 16, David Weaver Jr 10, Cem Coşkun 8, Umut Peten 8, Berkay Demirci 6, Yesukan Onar 4, Burak Erol 4
1. periyot: 27-21 (Karesispor lehine)
Devre: 44-37 (Karesispor lehine)
3. periyot: 64-59 (Karesispor lehine)
4. periyot: 80-80