Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 92 - Konyaspor: 80

Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. hafta müsabakasında Karesispor evinde Konyaspor 92-80 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta Karesispor, ilk periyodu 24-20 önde tamamlarken, devre de 40-35 önde girdi. Üçüncü periyot da ev sahibi takımın 66-64'lük üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 92-80 galip ayrıldı.

Maçın 3. periyodunda Konyaspor atağında hakemler topun Koyaspor'dan çıktığını belirterek, topu Karesispor'a verdi. Karesispor oyuncusu Ümmit Sonkol topun kendisine çarparak çıktığını belirterek, atışı kullanmak istemedi. Maçın hakemleri bu örnek davranıştan ötürü Ümit Sonkol'u kutlayarak, atışı Konyaspor lehine değiştirdiler.

Karesispor'da Ümit Sonkol 13 sayı, Carlos Medlock 18 sayı, Eugene Teauge 13 sayı performans sergilerken, konuk ekip Konyaspor'da ise Sertay Gürsu ve Jackie Carmichel 19'ar sayı ile oynadı.